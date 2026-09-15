Записавшиеся на ДЭГ россияне смогут проголосовать и бумажным бюллетенем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Избиратели, которые записались на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах, но у них возникли сложности с такой формой голосования, могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Обеспечена возможность избирателям, которые не смогут по тем или иным причинам проголосовать дистанционно (...), у тех, кто подал заявление, записался на ДЭГ, если какие-то случаются проблемы с ДЭГ, - каждый может дойти до участка любого в пределах своего округа, и ему выдадут бумажный бюллетень", - сказала Памфилова на заседании комиссии во вторник.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.