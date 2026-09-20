Свыше 2,8 млн человек проголосовали электронно с начала старта выборов в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве явка на выборы с момента их старта составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей, большинство жителей столицы участвует в голосовании в электронном формате, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

По его словам, всего на текущий момент явка на выборы в столице - 3,2 млн выданных бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей. При этом большинство избирателей - свыше 2,8 млн - участвуют в голосовании в электронном формате.

"Все требующие внимания ситуации на участках отрабатываются благодаря оперативному взаимодействию наблюдателей и всех подразделений штаба. Московская городская избирательная комиссия и Общественный штаб по наблюдению за выборами открыто отрабатывают все вопросы. За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб: незначительное число для такого мегаполиса как Москва. Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены", - отметил Ковалёв.

Он напомнил, что вечером в воскресенье, после завершения голосования, пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся в Мосгоризбирком, чтобы провести процедуру его соединения. После этого начнется подсчет электронных голосов, которые отданы избирателями онлайн на mos.ru или при помощи терминалов на участках столицы.

Общие результаты голосования в Москве станут известны только тогда, когда все участки подсчитают бумажные бюллетени. В отличие от подсчета цифровых, это может занять значительное время, пояснил глава штаба.

Москвичам доступны все способы голосования, сделать выбор они могут в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках есть возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Жители округа Щукино также голосуют за депутатов в органы местного самоуправления.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", смогут проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получают возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.