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Общественные наблюдатели заявили, что голосование на выборах в ГД проходит без грубых нарушений

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков сообщил, что на большинстве избирательных участков голосование проходит в штатном режиме.

"Процесс выборов идет в абсолютном большинстве избирательных участков конструктивно, штатно. Мы видим, как действуют организаторы выборов", - сказал он в воскресенье на пресс-брифинге в ситуационном центре ОП РФ по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу.

Что касается грубых нарушений, способных массово влиять на настроение электората, то, по его словам, таковых общественные наблюдатели на данный момент не выявили.

"В общем количестве из избирательных участков мы к текущему моменту грубых нарушений, которые могли бы каким-то образом массово повлиять на волю из избирателей, не фиксируем", - сказал Песков.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.


Общественная палата Госдума РФ
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