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Явка на ДЭГ на федеральной платформе достигла 85%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Свои голоса на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали уже 3,4 млн или 85% зарегистрировавшихся избирателей, сообщила в воскресенье пресс-служба Минцифры РФ.

"В России идет третий день голосования на выборах разных уровней. Явка на дистанционном электронном голосовании достигла 85%. На 9:55 мск свой выбор на платформе сделали 3,4 млн зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В топ регионов по явке вошли: Новгородская область - 90%, Смоленская область - 89%, Республика Марий Эл - 89%, Магаданская область - 88% и Чувашия - 88%

ДЭГ на текущих выборах применяется в 32 регионах. Проголосовать на платформе могут граждане, заранее зарегистрировавшиеся на ДЭГ. Москвичи голосую на mos.ru.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними выборы различного уровня проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Минцифры РФ ДЭГ
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