Поиск

Явка на выборах в России превысила 45%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах всех уровней в РФ превысила 45%, более 6 млн российских избирателей проголосовали онлайн, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовали более 45% избирателей", - сказала она в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе достигла 85% или 3,4 млн зарегистрировавшихся на него избирателей.

Памфилова напомнила, что онлайн голосование на федеральной платформе на текущих выборах проходит в 32 регионах. "Все они не новички, не первый раз проводят ДЭГ, и очень активно идет этот процесс. Уже люди, кто ощутил вкуса, оценил ДЭГ, они с удовольствием выбирают этот вид", - сказала глава ЦИК.

В свою очередь в Москве дистанционным и электронным голосованием, то есть через комплексы на участках, - а эти два вида голосования считаются вместе, - воспользовались более 2 млн 800 тыс. человек, добавила председатель Центризбиркома.

"Значит, в общей сложности, как вы видите, количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 млн", - сказала Памфилова.

В Ненецком автономном округе жители одного из поселений голосовали через интернет, обеспеченный низкоорбитальной группировкой спутников, запущенной Бюро 1440, добавила она.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Избиркомы Чукотки и Камчатки приступили к подсчету голосов, участки закрылись

Явка на выборах в России превысила 45%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

 Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автобус в Херсонской области, один из них - член УИК

За ночь над российскими регионами сбиты свыше 1,1 тысячи беспилотников ВСУ

Мэр Москвы сообщил об уничтожении "на всех рубежах" с 19 сентября более 1600 БПЛА

В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

 В Краснодарском крае сняты ограничения на использование воздушного пространства

В Московской области сбито 249 БПЛА, есть погибшие, пострадавшие и разрушения

БПЛА попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве

Поврежден объект на территории Московского НПЗ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11858 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов