Явка на выборах в России превысила 45%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах всех уровней в РФ превысила 45%, более 6 млн российских избирателей проголосовали онлайн, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовали более 45% избирателей", - сказала она в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе достигла 85% или 3,4 млн зарегистрировавшихся на него избирателей.

Памфилова напомнила, что онлайн голосование на федеральной платформе на текущих выборах проходит в 32 регионах. "Все они не новички, не первый раз проводят ДЭГ, и очень активно идет этот процесс. Уже люди, кто ощутил вкуса, оценил ДЭГ, они с удовольствием выбирают этот вид", - сказала глава ЦИК.

В свою очередь в Москве дистанционным и электронным голосованием, то есть через комплексы на участках, - а эти два вида голосования считаются вместе, - воспользовались более 2 млн 800 тыс. человек, добавила председатель Центризбиркома.

"Значит, в общей сложности, как вы видите, количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 млн", - сказала Памфилова.

В Ненецком автономном округе жители одного из поселений голосовали через интернет, обеспеченный низкоорбитальной группировкой спутников, запущенной Бюро 1440, добавила она.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.