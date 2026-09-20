Поиск

Два человека погибли в аварии на МКАД с участием "Газели"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция сообщает о гибели двух человек в результате ДТП на МКАД, где "Газель" совершила наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС.

"По уточненной информации два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении в канале Госавтоинспекции в мессенджере Max.

Ранее в ГАИ сообщали, что в районе 104 км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что водитель ГАЗели, двигавшийся по обочине, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС.

Москва МКАД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подмосковье госпитализированы 17 пострадавших в результате ночной атаки дронов

Пострадавший из-за атаки БПЛА в Подмосковье мужчина скончался в больнице

Прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости нарушений избирательного законодательства

Пять человек пострадали из-за атаки БПЛА в Подмосковье, среди них председатель УИК

Двум десяткам человек потребовалась помощь после атаки дронов в Подмосковье

Собянин заявил, что более 2 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона 12-19 сентября

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов