Два человека погибли в аварии на МКАД с участием "Газели"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столичная Госавтоинспекция сообщает о гибели двух человек в результате ДТП на МКАД, где "Газель" совершила наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС.

"По уточненной информации два человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении в канале Госавтоинспекции в мессенджере Max.

Ранее в ГАИ сообщали, что в районе 104 км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств. Сообщалось об одном погибшем, двух пострадавших.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что водитель ГАЗели, двигавшийся по обочине, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС.