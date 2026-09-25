Московские власти предупредили о возможных изменениях в работе метро и МЦК 26 и 27 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о ситуативных изменениях в работе некоторых станций метро и Московского центрального кольца в выходные, 26 и 27 сентября, из-за массовых мероприятий.

"26 и 27 сентября в связи с проведением массовых мероприятий возможны ситуативные изменения в работе станций метро и МЦК в утренние и вечерние часы: "Спортивная", "Воробьевы горы", "ЦСКА", "Зорге", "Лужники", - говорится в сообщении, размещенном в канале дептранса в Max в пятницу.

Кроме того, на "Воробьевых горах" с 07:00 до 10:00 эскалаторная галерея будет работать только для выхода пассажиров в сторону Университетской площади. При необходимости такой режим работы может быть продлен.