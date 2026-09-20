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Выборы в Москве завершились штатно

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Все избирательные участки в Москве закрылись в 20:00 в воскресенье, система электронного голосования в течение еще 15 минут после этого принимала голоса избирателей, которые успели получить бюллетень в последний момент, кибератаки не повлияли на ход выборов, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и в Москве Вадим Ковалев.

"Сегодня, в финальный день голосования, мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей, которая отвечает в том числе за выдачу бумажных бюллетеней на участках", - сказал Ковалев.

По его словам, даже использование целого арсенала различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования привели только к замедлению ее работы, но не повлияли на общий ход выборов.

Именно с хакерским воздействием связаны кратковременные задержки, которые наблюдали некоторые избиратели, уточнил он.

Ковалев отметил, что в течение всех трех дней ход голосования не прекращался ни на минуту. Избирателям были доступны все способы волеизъявления - онлайн, при помощи электронных терминалов или бумажными бюллетенями на участках. Каждый, кто хотел, мог реализовать свое избирательное право, а все голоса были корректно учтены, заявил глава штаба.

Результаты голосования станут известны после того, как будут подсчитаны все бюллетени как бумажные со всех участков города, так и цифровые. Для этого пять хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования собираются в Мосгоризбиркоме для проведения процедуры его соединения. Подсчет электронных голосов, в отличие от цифровых не занимает много времени, пояснил он.

Москвичам были доступны все способы голосования, сделать выбор они могли в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках была возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Жители округа Щукино также голосовали за депутатов в органы местного самоуправления.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", могли проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получили возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.

Москва Мосгоризбирком Общественный штаб Вадим Ковалев
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