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Москвич задержан за подготовку подрыва авто в кортеже высокопоставленного чиновника

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Столичное УФСБ сообщило о задержании жителя Москвы, планировавшего совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника.

Как заявили в управлении, мужчина 1993 года рождения, являющийся участником террористической организации, намеревался совершить теракт в столичном регионе, подорвав машину, входящую в состав кортежа высокопоставленного российского чиновника.

По данным спецслужбы, задержанный изучал в интернете способы создания самодельных бомб, а также приобрел необходимые для этого компоненты.

Столичным управлением СК РФ в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), а также ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступлений", - добавили в УФСБ.

ФСБ
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