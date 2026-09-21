Собянин высказался против переноса столицы РФ из Москвы в другой регион

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Перенос столицы России из Москвы в другой регион был бы неэффективным решением, считает мэр города Сергей Собянин.

"Такие мысли, вы знаете, всегда есть: перенести (столицу - ИФ) куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение", - сказал Собянин на пленарной сессии в понедельник в рамках Московского финансового форума.

По словам мэра, перенос столицы, "как показала такая практика в ряде стран, ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю".