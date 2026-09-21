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Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве

Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Закончился период бабьего лета в Москве, со вторника в город придут дожди, а за неделю выпадет до 80% месячной нормы осадков, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Бабье лето закончилось, сегодня уже какие-то кратковременные дожди будут в Москве и Московской области. Завтра температура воздуха будет 17-19 градусов тепла и тоже дожди", - сказала Паршина.

По её словам, в ночь на 23 сентября ожидается небольшой умеренный дождь, температура будет такой же, как и во вторник - 17-19 градусов.

"Затем 24-го, в четверг, днём дождь, 14-16 градусов тепла. Небольшие дожди ожидаются и 25-26 сентября - будет облачно, температура 13-18 в пятницу и 15-20 в субботу", - уточнила Паршина.

Она подчеркнула, что, таким образом, дождливой будет вся неделя, "может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков, что составляет 70-80% от месячной нормы для Москвы".

При этом, заметила синоптик, погода будет комфортная. "Температура воздуха будет на 2-4 градуса выше климатической нормы, несмотря на то, что дожди. По ночам тепло - первая половина недели - 12-14 градусов, затем, во второй половине недели, ночная температура снизится до 4-7, но днём останется 13-18 градусов", - пояснила Паршина.

Людмила Паршина Москва Московская область Гидрометцентр РФ
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