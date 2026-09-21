Путин уверен, что Москва должна развиваться на основе заложенных Лужковым традиций

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обратился к участникам мероприятия, посвящённого 90-летию со дня рождения второго мэра Москвы Юрия Лужкова, выразив уверенность, что столица будет развиваться на основе заложенных им традиций, сообщает в понедельник сайт Кремля.

"Благодаря способности вникать в суть проблем, чётко определять приоритеты добился выдающихся результатов: это и продуманная социальная политика, в основе которой помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, и масштабная реконструкция МКАДа, строительство Третьего транспортного кольца, других важнейших инфраструктурных объектов", - приводит сайт Кремля слова российского лидера.

"Убеждён, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе, опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым", - заявил Путин.

Он отметил, что Лужков "понимал, чувствовал требования времени и, создав эффективную управленческую команду, направил её усилия на достижение больших целей развития".