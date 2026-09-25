Пожилой москвич лишился участка и квартиры, обратившись за помощью к соседке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве трех женщин по подозрению в обмане пенсионера на сумму более 8,5 млн рублей под предлогом помощи в оформлении документов на земельный участок, сообщили в ГУ МВД России по Москве в пятницу.

Отмечается, что в 2018 году москвич попросил соседку по даче и ее знакомую помочь ему оформить земельный участок. "Женщины получили от него доверенность, однако, как установили полицейские, в документе было указано право распоряжаться всей его недвижимостью", - уточнили в столичном главке.

После этого знакомая фигуранток купила квартиру пенсионера. Кроме того, женщины продали его дачный участок в Зеленограде, сказали в полиции.

Там подчеркнули, что полученные от сделок более 8,5 млн рублей женщины распределили между собой.

Полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте от 55 до 75 лет, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), добавили в столичном главке.