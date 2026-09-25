Теплая "золотая осень" придет в Москву в конце сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Конец сентября и начало октября в московском регионе будут теплыми, придет "золотая осень", сообщил на пресс-конференции директор Гидрометцентра Юрий Симонов.

"Прогноз очень благоприятный на конец месяца. Если сегодня еще пока переменная облачность и небольшой дождь мы наблюдаем, то в выходные уже погода будет получше: завтра без осадков, воздух будет прогреваться до 18 градусов, по области до 19-и, в воскресенье та же погода", - сказал он.

На следующей неделе, начиная с понедельника, небольшой дождь в прогнозе есть, но температура уже до 19 градусов тепла.

"Мы смотрим до 4 октября сейчас - это будет сухая погода, малооблачная, область высокого давления, которая нам принесет очень хорошую погоду - до 19 градусов, без осадков. Это будет на три градуса выше климатической нормы", - сказал ученый.

"Ну, то есть такая: если не бабье лето, то золотая осень", - отметил он.

Первая декада октября будет теплее, чем обычно.

"Москва будет в области положительной аномалии - до плюс трех градусов будет аномалия средней температуры воздуха. И вы видите дальше - северо-запад, северо-восток европейской части России, ну и практически, на самом деле, большая часть России будет в зоне такой положительной аномалии температурной, за исключением Забайкалья, Иркутской области, Бурятии и самого северо-востока Сибири", - уточнил Симонов.

Первых заморозков в столичном регионе пока ждать не стоит, возможно они случатся во второй половине октября.