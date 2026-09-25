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Москвичка лишилась более 13 млн рублей после звонка телефонных мошенников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Телефонные мошенники в Москве выманили у пенсионерки более 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве в пятницу.

Отмечается, что 68-летней москвичке звонили якобы сотрудники портала госуслуг, правоохранительных органов и финансовых учреждений. Они убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой и ей необходимо передать их для сохранения.

Мошенники называли пенсионерке адреса квартир, куда она приезжала, чтобы оставить деньги в шкафах кухонных гарнитуров. "По этой схеме москвичка передала более 11,9 млн рублей", - уточнили в полиции.

Кроме того, она отдала еще 1,5 млн рублей курьеру мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), добавили в столичном главке.

Москва
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