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В Подмосковье загорелся корпус Краснозаводского химзавода

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода, 40 сотрудников эвакуированы, местонахождение четырех человек устанавливается. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Подмосковья Алексей Лужецкий.

"Произошло возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. В момент происшествия в здании находились 44 человека. 40 сотрудников эвакуированы и осмотрены медиками; жалоб на состояние здоровья на данный момент нет. Местонахождение еще четырех человек устанавливается", - написал Лужецкий в своем канале в Max.

По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Причины происшествия будут установлены специалистами, добавил он.

По словам Лужецкого, на месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф. Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов.

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В Подмосковье загорелся корпус Краснозаводского химзавода

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