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Ограничения введены в аэропортах Саратова и Пензы, отменены в аэропорту Сочи

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Саратова и Пензы приостановили работу, сочинский аэропорт возобновил, сообщается в канале Росавиации в Max.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Также временно не обслуживает рейсы аэропорт Пензы. Сочинский аэропорт вернулся к штатной работе.

Ранее в ночь на пятницу были закрыты аэропорты Тамбова, Нижнего Новгорода и московские Внуково и Жуковский. Столичный Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Саратов Пенза Сочи аэропорты
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