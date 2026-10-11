Сорок иностранцев выдворят из столицы после рейда в Новой Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции провели в Новой Москве оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, по итогам которого составлено 383 протокола о нарушениях.

По итогам рейда 40 иностранцев будут выдворены за пределы России, по двум фактам возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

По данным полиции, из 383 административных протокола 194 составлены за представление ложных сведений при миграционном учёте, 112 - за мелкое хулиганство.

Также выявлены нарушения правил пребывания в Москве, неповиновение законным требованиям полиции и нарушения ПДД.

Проверки прошли в общественных местах, на улицах, а также в хостелах, гостиницах и жилых домах района Коммунарка.