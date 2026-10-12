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Начальником управления театров Москвы назначена Татьяна Цветкова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель управления по продвижению проектов в области культуры Москвы Татьяна Цветкова возглавила управление театров, сообщил городской Департамент культуры.

Ранее она была замначальника Управления театров, а с декабря 2024 года возглавляла Управление по продвижению проектов в области культуры. Цветкова сменила на этой должности Александра Фокина, назначенного в сентябре исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС).

На предыдущей должности Цветкова курировала программную дирекцию Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар", а также продвижение крупнейших городских культурных инициатив.

Департамент культуры ГИТИС Москва Александр Фокин Татьяна Цветкова
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