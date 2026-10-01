Гендиректором музея-заповедника "Царицыно" назначена Елена Мельвиль

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Музей-заповедник "Царицыно" возглавила бывший директор образовательного комплекса "Воробьевы горы" Елена Мельвиль, сообщил Департамент культуры Москвы.

Мельвиль сменит Елизавету Фокину, которая руководила музеем 2016 года.

Мельвиль - почетный работник культуры Москвы. С 2013 по 2018 год она возглавляла Культурный центр ЗИЛа, с 2018 по 2026 год занимала пост директора Образовательного комплекса "Воробьевы горы".