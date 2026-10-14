Дождь в Москве будет идти весь день

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям пересесть на городской транспорт из-за дождя, который прогнозируется в среду в течение дня в Москве.

"Синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня - будьте осторожны и не отвлекайтесь за рулем", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в среду.

По данным дептранса, днем ожидаются затруднения движения на шоссе Энтузиастов в районе Владимирского путепровода, на Третьем транспортном кольце в районе Савеловской и Тульской эстакад, а также в центральной части города, в пределах Садового кольца.

"Из-за погодных условий поездка на автомобиле может занять больше времени. По возможности пользуйтесь городским транспортом", - отмечается в сообщении.