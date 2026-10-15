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В Москве на съездах с МКАД опробуют цветную разметку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве начали эксперимент по внедрению цветной разметки, которая помогает водителям заранее выбрать нужный съезд на МКАД. На проспекте Генерала Дорохова при движении в сторону области появилась синяя разметка - она ведет к съезду на МКАД-Север, а красная - на МКАД-Юг, сообщил департамент транспорта столицы.

"На сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких перестроений перед съездом. Поэтому на проспекте Генерала Дорохова тестируем цветную разметку. Эксперимент продлится не менее года - это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. По итогам решим, стоит ли применять такую навигацию и на других участках Москвы", - объяснил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Цветная разметка подсказывает нужный съезд на МКАД. Навигация появилась на проспекте Генерала Дорохова перед магистралью при движении в сторону области. Синяя разметка ведет к съезду на МКАД-Север, красная - на МКАД-Юг. Световозвращающие микростеклошарики сделают ее заметнее в свете фар.

Те же цвета были размещены на дорожных указателях. Например, если водителю нужно на север, он увидит синюю отметку рядом с нужным направлением и сможет ориентироваться по ней до съезда.

Цветная навигация дополняет привычные дорожные знаки и разметку. Новая разметка также отображается в Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах. До конца октября аналогичный функционал появится и в геосервисе 2ГИС, отметил Ликсутов.

МКАД 2ГИС Максим Ликсутов Яндекс Москва
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