Туман ожидается в Московском регионе в четверг и пятницу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Туман ожидается в Москве и Подмосковье с вечера четверга и до утра пятницы, сообщает МЧС в четверг.

"С 16 часов 15 октября с сохранением до 10 часов 16 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщается в канале столичного главка ведомства в Max.

В свою очередь ГУ МЧС по Московской области также предупредило горожан об ожидающемся тумане в эти дни.

Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию.