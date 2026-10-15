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Туман ожидается в Московском регионе в четверг и пятницу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Туман ожидается в Москве и Подмосковье с вечера четверга и до утра пятницы, сообщает МЧС в четверг.

"С 16 часов 15 октября с сохранением до 10 часов 16 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщается в канале столичного главка ведомства в Max.

В свою очередь ГУ МЧС по Московской области также предупредило горожан об ожидающемся тумане в эти дни.

Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Подмосковье Москва МЧС
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