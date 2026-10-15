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Суд арестовал на 15 суток участника одиночного пикета на Красной площади

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тверской районный суд Москвы признал жителя столицы виновным в совершении нескольких правонарушений и отправил его под арест.

Суд назначил Денису Шолотюку Денису административный арест на 15 суток, а также штраф на общую сумму 55 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд установил, что днем 13 октября Шолотюк близ Мавзолея В.И.Ленина держал плакат с надписями тематического содержания, направленными, в том числе, на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Так как мероприятие проводилось на территории, прилегающей к резиденции президента России, в месте, где проведение публичных мероприятий запрещено, то был задержан сотрудниками правоохранительных органов, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать в отдел для установления личности и дальнейшего разбирательства ответил отказом", - сообщили в суде.

Шолотюк признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения пикета), по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования ВС РФ за рубежом), а также по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию полицейского) административный арест сроком на 15 суток.

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