Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексирована с 16 октября

Проезд по МСД остается бесплатным вне часов критической загрузки, по выходным и праздникам

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням проиндексирована с 16 октября на 6 руб. и теперь составляет 25 руб. за участок; проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня, 16 октября, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 - по будням проиндексирована на 6 руб. и теперь составляет 25 руб. за участок", - говорится в сообщении.

Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменилась и составляет 950 руб.

Как сообщили в департаменте, в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

В дептрансе напомнили, что МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой. "Такие улучшения приводят к дополнительной нагрузке на МСД. В сентябре трафик на магистрали уже увеличился на 20 тыс. автомобилей в сутки. Это на 5% больше, чем годом ранее", - сообщили в департаменте.

Там добавили, что тариф помогает сохранить загрузку диаметра на уровне 6 баллов, не допустить увеличения интенсивности движения и продолжать делать поездки по МСД прогнозируемыми и быстрыми.

МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области.