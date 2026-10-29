Внуково и Домодедово работают по согласованию, Жуковский возобновил обслуживание рейсов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, Жуковский вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация ночью в четверг.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Ранее работа этих аэропортов была полностью ограничена.