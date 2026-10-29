Поиск

Внуково и Домодедово работают по согласованию, Жуковский возобновил обслуживание рейсов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, Жуковский вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация ночью в четверг.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Ранее работа этих аэропортов была полностью ограничена.

Домодедово Жуковский Росавиация Внуково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 74 выросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Около 50 беспилотников сбили с начала суток на подлете к Москве

Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано

 Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано

Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах ПРО и энергетики в Москве

Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Пробка в 2,5 км образовалась на севере МКАД из-за возгорания автомобиля

Число поездок на электросамокатах в Москве в 2026 году выросло на 25%

 Число поездок на электросамокатах в Москве в 2026 году выросло на 25%

Все временные перекрытия движения в центре Москвы сняты

Движение в центре Москвы возобновлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12625 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3992 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов