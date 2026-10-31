Аэропорт Шереметьево работает по согласованию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево перешел на работу по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.

В аэропорту возможны корректировки в расписании рейсов, отметили в Росавиации.