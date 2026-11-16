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Мужчина ранен при ударе дрона по машине в Белгородской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в Ракитянском районе дрон ударил по автомобилю, мужчина получил множественные осколочные ранения лица, спины и кисти, сообщил региональный оперштаб.

Пострадавшего госпитализируют.

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены остекление квартир многоквартирного дома и автомобиль. При ударе второго дрона посечены машина, окна и фасады двух частных домов. От взрыва еще одного FPV-дрона загорелась "ГАЗель, ее потушили.

Белгородская область
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