Мужчина ранен при ударе дрона по машине в Белгородской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в Ракитянском районе дрон ударил по автомобилю, мужчина получил множественные осколочные ранения лица, спины и кисти, сообщил региональный оперштаб.

Пострадавшего госпитализируют.

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждены остекление квартир многоквартирного дома и автомобиль. При ударе второго дрона посечены машина, окна и фасады двух частных домов. От взрыва еще одного FPV-дрона загорелась "ГАЗель, ее потушили.