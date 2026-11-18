Дептранс Москвы предупредил о возможных пробках вечером из-за снега

На проспекте Мира из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Москве из-за снегопада время поездок на автомобиле может увеличиться на 30-40 минут, а загруженность дорог вечером достигнет 7 баллов, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Чиновники посоветовали пересесть на метро, либо выезжать на своей машине после 20 вечера.

Сейчас в городе пробки в 4 балла, средняя скорость движения - 34 км/ч. Наиболее интенсивное движение на внешней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца и в районе Тульской эстакады, на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе.

"На проспекте Мира (в районе дома 22А) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области затруднено на 2 км и осуществляется по 1 полосе из 4", - сообщил также Дептранс.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Снег будет идти в городе до конца дня.