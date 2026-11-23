Собянин сообщил о завершении реставрации дачи Левенсона в Ново-Переделкине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Ново-Переделкине завершили реставрацию дачи книгопечатника Александра Левенсона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, напомнив, что это памятник культуры федерального значения, единственный сохранившийся деревянный дом работы Федора Шехтеля.

Реставраторы восстановили деревянную поверхность стен, заменили паклю в бревенчатом срубе и привели в порядок кирпичную кладку цоколя, а также восстановили фасады, резные наличники, декоративную роспись и птицу Сирин на шпиле двухъярусной башенки над главным входом.

Теперь уникальные фасады украшают резные наличники, фризы и панорамные окна с декоративной мелкой расстекловкой.

Отреставрированы и интерьеры, в них добавили мебель времен постройки дома - 1900 года. В здании работает музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля.

"Усадьба была построена в 1900 году для Александра Левенсона - известного московского книгопечатника, владельца типографии в Трехпрудном переулке, который пожелал создать уютную летнюю резиденцию в популярном дачном поселке Чоботы - на высоком правом берегу Сетуни, с которого открывался прекрасный вид на живописные окрестности", - напомнил мэр.

Дача Левенсона пережила множество хозяев, побывав и коммунальным жильем, и административным зданием.