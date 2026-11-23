Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершился в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о завершении сезона аренды электросамокатов и велосипедов в Москве из-за ожидающегося похолодания.

"Завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве. (...) По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются снегопады и похолодание. Поэтому в целях безопасности мы закрыли сезон проката", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в понедельник.

В дептрансе отметили, что самокаты и велосипеды на парковках уже недоступны для аренды. Операторы постепенно увозят их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

"В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. В 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов стартовал в Москве 1 апреля.