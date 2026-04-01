В Москве стартовал сезон велопроката и аренды электросамокатов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Аренда электросамокатов и электровелосипедов доступна в Москве с 1 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Операторы проката уже начали расставлять самокаты и велосипеды на велопарковки. Аренда транспорта в приложениях станет доступна уже с 1 апреля", - говорится в сообщении в канале департамента в Max.

В этом сезоне будут доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров улучшенной модели, механические велосипеды (200 взрослых и 50 детских), а также новые электросамокаты, собранные на заводе "Москвич".

В дептрансе напомнили, что арендовать самокат или велосипед можно только после прохождения верификации через Mos ID. Система не допускает тех, кому не исполнилось 18 лет.

"В новом сезоне проката мы продолжим повышать комфорт и безопасность поездок. (...) Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром Центра организации дорожного движения будем пресекать нарушения - в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В прошедшем сезоне были введены обязательные номерные знаки на средства индивидуальной мобильности и верификация пользователей через mos.ru, добавлены 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением, теперь их 420 по всему городу. Электросамокаты стали еще популярнее у москвичей - в сезоне их арендовали более 71 млн раз. Операторы в прошлом сезоне заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, а число ДТП с участием прокатных СИМ снизилось на 57%. Аварий с детьми стало меньше на 72%.