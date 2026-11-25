Пробки на дорогах Москвы в среду вечером могут достичь 9 баллов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям пересесть на городской транспорт в среду из-за снегопада, загруженность дорог может вырасти вечером до 9 баллов.

"В Москве продолжается снегопад. В такую погоду скорость движения на дорогах снижается, а поездки занимают больше времени. (...) Сегодня вечером загруженность дорог может достигнуть 9 баллов", - говорится в сообщении.

В департаменте рекомендуют отложить поездки на автомобиле до 20:30 или воспользоваться метро.

Водителям грузовиков дептранс советует заранее планировать маршруты и по возможности избегать сложных участков и крутых подъемов.