МЧС предупредило москвичей об ожидающихся в четверг ветре и гололедице

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил горожан об ухудшении погодных условий в Москве в четверг; ожидаются сильный ветер и гололедица.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 9:00 26 ноября и до 21:00 26 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует москвичам быть внимательнее: автомобилистам - избегать резких маневров и парковаться в безопасных местах, пешеходам - обходить щиты и шаткие конструкции.