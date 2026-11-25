Москвичей предупредили о схеме мошенничества с предложением проверки здоровья

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В столичном департаменте здравоохранения предупреждают москвичей о новой схеме мошенничества под видом оформления записи в медицинские учреждения для проверки здоровья.

"Злоумышленники представляются сотрудниками медучреждений и убеждают, что проверить здоровье можно только до конца года. Дальше мошенники предлагают оформить запись через ЕМИАС или "Госуслуги" и просят назвать ФИО и другие данные", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в среду.

В депздраве призвали не сообщать незнакомцам личные сведения, пароли и коды из СМС.



