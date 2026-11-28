Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.



Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Внуково.