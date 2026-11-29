Поезда Казанского направления МЖД и МЦД-3 в сторону Москвы задерживаются из-за зацепера

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Получивший травмы зацепер стал причиной задержек поездов дальних маршрутов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3 в сторону Москвы, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 19:22 на остановочном пункте Отдых Казанского направления МЖД на крыше поезда №6737 Виноградово - Москва был обнаружен травмированный зацепер. На время работы оперативных служб в пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Казанского направления МЖД, а также МЦД-3 в сторону Москвы", - сказали в пресс-службе.

В МЖД обратились к родителям и педагогам провести разъяснительные беседы с детьми об опасности увлечения зацепингом.