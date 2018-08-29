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В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе

Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и Прокшино

В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Архивное фото
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Новой Москве в среду открылась новая трасса, связывающая Киевское и Калужское шоссе.

"Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии трассы в среду.

По его словам, новая магистраль связывает Киевское и Калужское шоссе и является фактическим дублером МКАД, тем самым разгружая ее. Новая трасса проходит через Картмазово и Прокшино, а в ближайшем будущем будут построены дороги, связывающие трассу с городом Московский и ТПУ "Саларьево".

Также Собянин отметил, что уникальность этой дороги заключается в том, что она была интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии метро "Саларьево" - "Коммунарка". Это первый опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро в Москве.

"Мы очень рады, что в коридоре этой дороги идет и линия метрополитена, которая сейчас находится в стройке и, я надеюсь, что в следующем году тоже будет запущена", - сказал мэр.

Ожидается, что ввод трассы от Киевского до Калужского шоссе вместе с новым участком Сокольнической линии позволит создать новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями; улучшить транспортную доступность Солнцево, города Московский, Коммунарки и близлежащих поселений Новой Москвы; значительно снизить нагрузку на юго-западный участок МКАД.

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Теги: Москва
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