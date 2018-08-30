Семь новых станций откроются на "желтой" ветке московского метро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новый участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, включающий в себя семь станций, примет первых пассажиров в четверг днем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Таким образом, общее число станций столичной подземки без учета Московского центрального кольца составит 222, а протяженность линий - около 380 км.

Участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". При этом одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых станций улучшит транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, а жители прилегающих районов сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта "Внуково".