Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Новой Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обильные осадки выпали за последние сутки на востоке Московской области и в Новой Москве, сообщает сайт "Метеоновости".

В подмосковной Электростали прирост влаги составил 30 мм (17 мм в светлое время суток и 13 мм в темное), это примерно треть от месячной нормы, говорится в сообщении.

Сильные дожди прошли ночью в Троицком и Новомосковском административных округах: в Троицке выпало 24,3 мм осадков, в Михайловском - 23,4 мм. Это также около трети августовской нормы.

На опорной метеостанции Москвы (ВДНХ) за ночь набралось лишь 4 мм. По итогам всего августа здесь выпало 28,3 мм, или 37% месячной нормы, которая в августе насчитывает 77 мм, уточняется на сайте.

По прогнозу синоптиков, на востоке Московской области в первой половине пятницы еще возможны грозы.