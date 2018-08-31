Главные новости
В миреВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ РоссииВ Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупкахВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном море
Москва

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Новой Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обильные осадки выпали за последние сутки на востоке Московской области и в Новой Москве, сообщает сайт "Метеоновости".

МоскваСиноптики пообещали летнюю погоду в Москве до первых дней сентябряЧитать подробнее

В подмосковной Электростали прирост влаги составил 30 мм (17 мм в светлое время суток и 13 мм в темное), это примерно треть от месячной нормы, говорится в сообщении.

Сильные дожди прошли ночью в Троицком и Новомосковском административных округах: в Троицке выпало 24,3 мм осадков, в Михайловском - 23,4 мм. Это также около трети августовской нормы.

На опорной метеостанции Москвы (ВДНХ) за ночь набралось лишь 4 мм. По итогам всего августа здесь выпало 28,3 мм, или 37% месячной нормы, которая в августе насчитывает 77 мм, уточняется на сайте.

По прогнозу синоптиков, на востоке Московской области в первой половине пятницы еще возможны грозы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроВ Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро
Новый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка"Подробнее
 В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
 Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаСуд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Он обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растратеПодробнее
 Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
 Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ РоссииВ Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупкахВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТОКультураЭпоха КобзонаВ РоссииПодготовка ребенка к 1 сентября в России обойдется более чем в 20 тыс. рублей

Двое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии в Самаре

РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем

Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 году Подробнее

Пожар на нижегородском заводе локализован

Минтруд выступил против снижения ставки страхвзносов для людей предпенсионного возраста

В профсоюзах ответили на идею уголовного наказания за увольнение накануне пенсии

На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушения

На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушенияВо время последних внеплановых проверок на предприятии не обнаружились какие-либо проблемы Подробнее

Ректором Европейского университета в Петербурге стал профессор Вадим Волков

Прах поэта Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище в конце сентября

Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась до 2%

В Татарстане подростка отправили под домашний арест из-за смерти избитого мужчины

Нижегородский завод подтвердил взрыв в здании утилизации мин

Министр просвещения РФ одобрила идею запрещать смартфоны в школах

Министр просвещения РФ одобрила идею запрещать смартфоны в школахОльга Васильева подчеркнула, что подобные решения могут приниматься только на уровне образовательных учреждений Подробнее

После взрыва на оборонном заводе под Нижним Новгородом не нашли троих рабочих

Из девяти рабочих три человека погибли, еще трое госпитализированы Подробнее

В Краснодаре хирург без образования попал под следствие после гибели пациентки

Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении

Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны АрменииВ Москву уже поступил запрос об экстрадиции Микаела Арутюняна, но он является гражданином РФ Подробнее

Минобороны Японии запланировало рекордный военный бюджет

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Новой Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru