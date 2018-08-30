Метеорологи предупредили о сильных грозах в Москве в четверг

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дожди, местами сильные, начнутся в большинстве административных округов Москвы после 15:00, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро.

"До 21:00 четверга в Москве местами может выпасть до 10 мм осадков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ночью осадки в столичном регионе продолжатся, к утру в некоторых районах города может выпасть еще до 10 мм влаги.

"Суммарно в ближайшие сутки в столице местами может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - подчеркнули в метеобюро.

Норма осадков для августа в Москве составляет 77 мм.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о дождях с грозами, усилении ветра до 12-17 м/c в Москве и Московской области в четверг.

Ведомство предупредило, что из-за ветра и грозы в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается до 25-27 градусов, в Подмосковье - до 28 градусов.