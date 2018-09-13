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Москва

Карантин по оспе овец установлен в деревне Хотебцево Рузского округа в Подмосковье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении карантина в пределах участка в деревне Хотебцево Рузского округа, где был выявлен очаг оспы овец. Соответствующее постановление было выложено на сайте губернатора и правительства Московской области.

"Установить карантин (...), запретив в границах территории (подсобное хозяйство в деревне Хотебцево Рузского округа - ИФ) посещение территории посторонними лицами, ввод и вывоз всех видов животных, вывоз кормов, молока, спермы, шерсти и пуха восприимчивых животных, а также снятие шкур с павших животных", - говорится в постановлении.

Также в нем говорится об установлении угрожаемой зоны по оспе овец в границах административной территории Рузского округа.

Контроль за выполнением постановления возложен на председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, уточняется в сообщении.

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