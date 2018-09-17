В парке "Царицыно" начал работать бесплатный Wi-Fi

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подключиться к сети Moscow_WiFi_Free теперь можно в самых популярных местах музея-заповедника "Царицыно", пишет портал мэрии Москвы в понедельник.

"В самых оживленных местах установили 60 точек доступа. Подключиться к ним можно в Большом дворце и Хлебном доме, где проходят выставки и концерты, а также у главного входа в парк (со стороны станции метро "Царицыно"). Кроме того, выйти в интернет с помощью городского Wi-Fi можно у Первого оранжерейного корпуса, на Дворцовой площади и Большой поляне", - говорится в сообщении.

Как отмечается на портале, скорость интернета позволяет выкладывать фотографии в соцсетях, общаться в мессенджерах и использовать сервисы видеосвязи, покупать билеты онлайн.

Посетители парка также могут скачивать бесплатные аудиогиды по Царицынскому парку и музейным экспозициям. Для этого необходимо загрузить приложение IZI.Travel, которое с помощь геотегов подскажет, какой из гидов лучше послушать первым.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения потребуется ввести логин и пароль, во втором - указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.