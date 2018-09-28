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Москва

В Москве ограничат движение транспорта на время эстафеты огня зимней универсиады

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение транспорта в центре Москвы будет частично ограничено в субботу в связи с проведением эстафеты огня Всемирной зимней универсиады в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ.

По словам сотрудника пресс-службы, движение ограничат с 12:00 до 19:00 часов по Москворецкой улице, с 16:00 до 19:00 часов по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - добавил собеседник агентства.

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