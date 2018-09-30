Московские фонтаны прекратят работу 1 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сезон работы фонтанов в Москве закрывается в ночь на 1 октября, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Начинается консервация фонтанов на зимний период и подготовка оборудования к следующему сезоны работы в 2019 году", - сказал он.

Бирюков уточнил, что на сегодняшний день в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

Церемония открытия сезона фонтанов в 2018 году прошла 26 апреля.