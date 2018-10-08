В Академическом районе Москвы началось переселение по реновации

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Переселение по программе реновации началось в Академическом районе Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С начала этого года переселение начинается уже в девятом по счету московском районе. В два "стартовых" дома, расположенных по адресам: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27 и д. 27 корп. 1., в квартиры с улучшенной отделкой переезжают жильцы из трех пятиэтажек: ул. Кедрова, д. 16, корпуса 2, 3 и 4, в каждой из которых расположено по 80 квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что высота каждой многосекционной новостройки, куда переезжают жители Академического района, составляет 19 этажей.

Сообщается, что всего на юго-западе Москвы в программу реновации включены 520 домов, подобраны 32 стартовые площадки. В Академическом районе располагаются четыре из них, куда переедут жильцы 19 пятиэтажек.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. На начало октября согласие на переезд дали жильцы более чем 1,1 тыс. квартир. Уже заселились в новые дома более 550 семей.