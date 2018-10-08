Главные новости
В миреПекин назвал причины задержания экс-главы ИнтерполаВ миреДерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активовВ РоссииРегиональные операторы выступили против отмены платы за входящие в национальном роуминге
Москва Снос московских пятиэтажек

В Академическом районе Москвы началось переселение по реновации

В квартиры "с улучшенной отделкой" переедут жильцы 240 квартир

В Академическом районе Москвы началось переселение по реновации
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Переселение по программе реновации началось в Академическом районе Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С начала этого года переселение начинается уже в девятом по счету московском районе. В два "стартовых" дома, расположенных по адресам: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27 и д. 27 корп. 1., в квартиры с улучшенной отделкой переезжают жильцы из трех пятиэтажек: ул. Кедрова, д. 16, корпуса 2, 3 и 4, в каждой из которых расположено по 80 квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что высота каждой многосекционной новостройки, куда переезжают жители Академического района, составляет 19 этажей.

Сообщается, что всего на юго-западе Москвы в программу реновации включены 520 домов, подобраны 32 стартовые площадки. В Академическом районе располагаются четыре из них, куда переедут жильцы 19 пятиэтажек.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. На начало октября согласие на переезд дали жильцы более чем 1,1 тыс. квартир. Уже заселились в новые дома более 550 семей.

Перед лицом реновации

9 фотографий
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в &quot;дом&quot; образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через &quot;балконы&quot; квартир.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
В Академическом районе Москвы началось переселение по реновацииВ Академическом районе Москвы началось переселение по реновации
В квартиры "с улучшенной отделкой" переедут жильцы 240 квартирПодробнее
 МиГ-29 разбился в ПодмосковьеМиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты успели направить самолет в безлюдное место и катапультироватьсяПодробнее
 Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятникаСтарый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника
Все ремонтные работы в нем теперь будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследияПодробнее
 В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
 "Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПекин назвал причины задержания экс-главы ИнтерполаВ миреДерипаска лишился двух особняков в США из-за заморозки активовВ РоссииРегиональные операторы выступили против отмены платы за входящие в национальном роумингеВ миреПервая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на космодромВ РоссииАвиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолетаВ миреГлава Интерпола ушел в отставку

В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны

В Кузбассе впервые начали проверку попытки увольнения предпенсионерки

Ливанова освободили от должности спецпредставителя президента по развитию торговли с Украиной

На реконструкцию двух участков М-4 под Тулой потратят 4 млрд рублей

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФРанее в Гааге заявили, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга", а также к базе данных ОЗХО Подробнее

Координатора штаба Навального в Калининграде оштрафовали на 150 тыс. рублей

Почти две трети россиян сочли неоправданным расстрел Белого дома в 1993 году

По данным ВЦИОМ, респонденты чаще объясняют события расколом внутри правящей элиты и стремлением сохранить власть Подробнее

НАТО начала патрулировать небо над Черногорией

Два самолета задели друг друга на стоянке в "Жуковском"

В Челябинске сняли введенный из-за мусорных завалов режим ЧС

В Академическом районе Москвы началось переселение по реновации

В Академическом районе Москвы началось переселение по реновацииВ квартиры "с улучшенной отделкой" переедут жильцы 240 квартир Подробнее

Премьер Армении сообщил о возможности проведения парламентских выборов без его отставки

Сельский депутат в Челябинской области получил срок за убийство во время пьяной ссоры

На Чукотке возбудили дело по статье "убийство" в связи с пропажей школьницы

Бабье лето придет в центральную Россию во вторник

РСТ оценил долги "РоссТура" перед туроператорами более чем в 230 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');