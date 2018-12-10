Москва

Врачи осмотрят балашихинцев, проживающих вблизи мусорного полигона "Кучино"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Московской области направит в Балашиху врачей, чтобы обследовать проживающих вблизи закрытого мусорного полигона "Кучино", сообщил глава городского округа Сергей Юров.

"До сих пор есть вопрос у общественных активистов о вреде здоровью от воздуха, выходящего из факельных установок для утилизации свалочного газа на полигоне. Министерством здравоохранения Московской области принято решение направить в Балашиху врачей, чтобы провести обследование жителей, проживающих вблизи полигона", - приводит слова Юрова пресс-служба администрации городского округа.

"Для нас это будет дополнительным подспорьем, чтобы убедиться, что нет вреда для здоровья от того, что сегодня происходит на полигоне", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на закрытом полигоне "Кучино" ведутся работы по рекультивации, которые планируется завершить в 2019 году. На полигоне работают два высокотемпературных факела, которые обезвреживают около пяти тысяч кубических метров свалочного газа в час.

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Теги: Балашиха, Кучино

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