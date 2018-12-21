Памятник селекционеру Ивану Мичурину вернули на ВДНХ после ремонта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Завершены работы по реконструкции памятника селекционеру Ивану Мичурину. Обновленный монумент вернули в Мичуринский сад на ВДНХ, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

Как отмечается, реставрационные работы длились около десяти месяцев. За это время специалисты очистили памятник от загрязнений, обработали поверхность защитным раствором, а также заделали все повреждения на постаменте.

Мичуринский сад, в котором установлен памятник, создавался в 1939-1954 годы. Он стал частью тематического раздела "Растениеводство", где были представлены все климатические зоны страны и высажены соответствующие им растения. Скульптура Мичурину была установлена в саду в 1954 году.

Мичурин - русский биолог и селекционер, создатель многих сортов плодово-ягодных культур. Всего он вывел более 300 сортов, устойчивых к климату центральной полосы России, среди них - новые виды ежевики, смородины, роз, яблонь и груш.