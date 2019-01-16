Павильон "Главтабак" на ВДНХ отреставрируют под кафе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Согласован проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ, сообщает в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалистам предстоит вернуть павильону его уникальный исторический облик. После завершения комплексной реставрации здесь планируется открыть кафе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Как уточняется, проект реставрации павильона "Главтабак" (Проспект Мира, д. 119, стр. 35) предполагает работы по фасадам и интерьерам. В частности, планируется провести реставрацию кирпичной кладки стен, керамического декора фасадов и демонтировать с фасадов современные элементы, искажающие облик памятника. Кроме того, специалисты воссоздадут эмблему "Главтабак" и отреставрируют сохранившиеся декоративные элементы шпиля.

Первый павильон "Главтабак" был выстроен в 1937-1939 годах. В 1950-х годах его демонтировали в рамках масштабной реконструкции территории ВДНХ. Второй "Главтабак" построен к открытию послевоенной выставки 1954 года. Авторы проекта - художник Вячеслав Кондратьев и архитектор Смирнов. Павильон представляет собой восьмиугольник, окруженный открытой галереей. Фасады украшены декоративными деталями с растительными мотивами.