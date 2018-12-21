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Москва

Открыто движение скоростных электричек между Москвой и Одинцово

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу открыто движение скоростных пригородных поездов-экспрессов на маршруте от Белорусского вокзала до станции Одинцово и обратно.

"Запущены скоростные электрички, и от Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут - это один из этапов большой работы", - сказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия движения. Запуск экспрессов на Смоленском направлении Московской железной дороги стал возможным благодаря строительству третьего главного пути.

"За последние годы был реализован ряд проектов, связанных с обустройством железных дорог: прокладка новых путей, закупка нового подвижного состава, который наполовину обновился за эти годы. Все это дало возможность с миллиона пассажиров пригородного сообщения (в сутки - ИФ) увеличить поток до 2,2 млн, включая МЦК", - отметил мэр Москвы.

По его словам, следующим этапом станет создание Московских центральных диаметров, связывающих железнодорожным транспортом различные районы Москвы и области через центральную часть города. Таким образом, отметил Собянин, пассажиропоток железных дорог столицы увеличится до 3 млн человек в сутки, что составляет треть от нынешнего пассажиропотока метрополитена.

До конца 2019 года на участке Москва - Одинцово планируется завершить строительство четвертого главного пути, и в конце следующего - начале 2020 года будет открыта линия наземного метро МЦД-1 "Одинцово - Лобня" длиной 52 км с 28 станциями.

С запуском 18 дополнительных пар поездов на маршруте Москва - Одинцово интервал движения в часы пик будет сокращен с 6,5 до 5,5 мин., а время в пути экспрессов сократится с 28 до 21 мин. Обслуживать этот участок будут новые поезда повышенной комфортности, лобовая часть которых имеет современную аэродинамическую форму, а гладкий кузов без наружных гофр делает поезд недоступным для зацеперов. В салоны поездов установлены эргономичные сидения, работает система климат-контроля и видеонаблюдения.

Ожидается, что в 2019 году пассажиропоток на этом направлении железной дороги вырастет со 144 до 150 тысяч в сутки, а заполненность поездов в часы-пик уменьшится со 160% до 130%.

Как сообщалось, запуск скоростных электричек по участку Москва - Одинцово - это первый этап проекта по созданию Московских центральных диаметров (МЦД-1). В 2019 году этот участок войдет в схему движения поездов Одинцово - Лобня. В следующем году также планируют открыть ветку Нахабино - Подольск (МЦД - 2).

МЦД станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с Московской областью. Оператором первых линий стала ЦППК.

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